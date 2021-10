Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 12:46

Um ponto separa Benfica e Sporting na classificação

As duas equipas partem para este dérbi separadas por um ponto na classificação, com vantagem para o Benfica que soma 13 contra 12 do Sporting, e ainda não averbaram qualquer derrota na competição, ainda assim, têm jogos em atraso. As águias somam quatro vitórias e um empate nos cinco encontros já disputados, ao passo que os leões contam três vitórias e outros tantos empates nas seis partidas realizadas. Fique connosco e acompanhe o dérbi em direto!