Benfica-FC Porto, em direto

há 5 horas 10:54

Luís Araújo: «Vai ser um grande espectáculo»

O treinador do Benfica, Luís Araújo constatou em declarações à BTV que a sua equipa entra agora "no momento mais desafiante para os jogadores", lembrando que o "grau de dificuldade aumenta". "Vai ser um grande espectáculo, vai resolver-se no detalhe", explicou. Já o central José Müller está entusiasmado com o arranque desta fase. "Jogamos com as melhores equipas de Portugal e todos ambicionam jogar", disse.