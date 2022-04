Sporting-FC Porto, em direto

há 1 horas 14:21

Dragões em vantagem na tabela classificativa mas com leões à espreita

O FC Porto parte em vantagem na tabela classificativa para este clássico, numa altura em que faltam seis jornadas para o final desta fase, que vai definir o campeão nacional de juniores. Ao cabo de oito jogos, os dragões seguem no 2.º lugar, com os mesmos 17 pontos do que o líder Benfica, enquanto o Sporting é 3.º, com 14.