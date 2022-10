Benfica goleia Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica goleou o Casa Pia por 4-0 no arranque da 9ª jornada e colocou-se, à condição, na liderança da série Sul, com mais um ponto do que o rival Sporting, que hoje vai receber o Belenenses.

Após uma primeira parte desinspirada por parte das águias, que encontraram uma boa organização defensiva dos gansos, o nulo ao intervalo não impressionava. Só que na etapa complementar a equipa orientada por Filipe Coelho mostrou uma dinâmica completamente diferente e construiu um resultado volumoso. Aos 54 minutos, na sequência de um canto, José Sampaio, de cabeça, abriu o ativo e João Veloso (61’) ampliou a vantagem. O Benfica dominava totalmente e traduziu-o em mais dois golos. Rodrigo Rêgo (80’) aproveitou uma bola perdida no interior da área casapiana para fazer o terceiro e, já na compensação, Gustavo Varela concluiu uma transição rápida do ataque das águias e fechou as contas.