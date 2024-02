O Benfica não facilitou na 1.ª jornada do apuramento do campeão de juniores e venceu o Famalicão por 2-0, no Seixal, numa partida resolvida na primeira parte. Francisco Neto não marcou, mas 'desenhou' as melhores jogadas dos encarnados, incluindo as que resultaram nos dois golos. Primeiro, o seu 'slalom' no corredor central só foi travado em falta, dentro da área, pelo guarda-redes famalicense e André Gomes (6') bateu o penálti que deu o 1-0. Depois, solicitou Gustavo Ferreira (38'), no coração da área, com um grande passe em zona frontal, e o ponta de lança não perdoou.