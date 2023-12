Foi dramática a ponta final do dérbi portuense de juniores, que o FC Porto venceu tangencialmente por 3-2, com um golo do defesa central Bernardo Ferreira no quinto minuto de descontos.

Mais esclarecidos na primeira parte, os dragões abriram o ativo por Tiago Andrade e aumentaram a vantagem num golaço de Gil Martins. No entanto, os axadrezados reduziram antes do intervalo, chegando mesmo ao empate aos 61’, num 'bis' do capitão Marco Ribeiro.

Daí até final, o ritmo do encontro foi estonteante, com o Boavista a dar boa conta de si na defesa do ponto, mas a sofrer um autêntico balde de água fria na compensação. Inglório para quem valorizou imenso o triunfo do FC Porto, que se mantém isolado e destacado no comando da zona norte.