FC Porto-Sp. Braga, em direto

36' - Procura a resposta o Sp. Braga, mas o remate de Vasco sai muito por alto. - O encontro entrou numa fase bem mais calma, sem grandes lances de perigo.





30' - Golooo do FC Porto, marca Angel Yesid (1-0)! Na sequência de uma excelente jogada individual, o colombiano dos dragões ganha no corpo a corpo com Veiga e bate Rui Ribeiro. 33' - Renato Neto, de longe, atira para defesa de Meixedo.- Curiosamente o golo do FC Porto surge pouco depois de o Benfica se ter adiantado no Seixal Na sequência de uma excelente jogada individual, o colombiano dos dragões ganha no corpo a corpo com Veiga e bate Rui Ribeiro.

27' - Em face do intenso calor que se regista, o árbitro ordena uma pausa para ambas as equipas se hidratarem. Os técnicos aproveitam a paragem para dar algumas indicações aos seus pupilos.





23' - Mais um bom lance do FC Porto, a culminar na obtenção de um canto, do qual não surge perigo.



20' - Excelente lance do FC Porto, com Tomás Esteves a cruzar para um remate de Afonso Sousa que sai muito por alto.



26' - Que perigo! Fábio Vieira, de livre direto, atira ligeiramente ao lado da baliza minhota. O primeiro golo esteve muito perto de acontecer... - Nulo no Olival e também no Seixal entre Benfica e Sporting . Por agora segue tudo na mesma nas contas do título, com o FC Porto em boa posição para celebrar. 14' - Momento de alguma confusão na área minhota, com Baldé e Rui Ribeiro a atrapalharem-se após um lance de Afonso Sousa. Resolveu o guarda-redes com um chutão para a frente.

- O FC Porto tem o controlo do esférico, mas ainda sem criar muito perigo junto da baliza de Rui Ribeiro. Dez minutos passaram e o marcador não mexeu.

2' - Pedro Santos dá o primeiro sinal de perigo, rematando ligeiramente ao lado da baliza portista.17h02 - Arranca o jogo!- Nas bancadas do Olival estão Sérgio Conceição e Pinto da Costa.: Meixedo, Tomás Esteves, Justiniano, Levi Faustino, Tiago Lopes, NDiaye, Fábio Vieira, Romário Baró, Angel Yesid, Fábio Silva e Afonso Sousa: Rui Ribeiro; Fabiano, Baldé, Bruno Rodrigues, Pedro Martins, Vasco, Renato Neto, Veiga, Edu, Schurrle e Pedro Santos- De notar que este será o quarto encontro entre estas duas equipas esta temporada, com o FC Porto a ter por agora vantagem de dois triunfos contra apenas um dos minhotos.Sp. Braga-FC Porto, 1-2Sp. Braga-FC Porto, 3-2FC Porto-Sp. Braga, 4-0- Separados apenas por 1 ponto, FC Porto (34) e Benfica (33) decidirão esta tarde, a partir das 17 horas, qual das equipas leva para casa o título de campeão nacional de juniores. Com vantagem à partida, e apenas a depender de si, os dragões jogam em casa diante do Sp. Braga, ao passo que o Benfica, à mesma hora, defronta no Seixal o Sporting . Tudo para seguir a par e passo no site de