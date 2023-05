Águia recupera o trono

O Benfica venceu o Estoril (2-1) no fecho da 11ª jornada e voltou à liderança do apuramento de campeão, embora com os mesmos pontos do Famalicão. O triunfo foi inteiramente justo, mas acabou por ser sofrido devido à atitude da equipa canarinha que terminou o jogo à procura do empate.





João Veloso (48’) e Rafael Luís (54’), de penálti, deram vantagem às águias, enquanto Pedro Luz reduziu (72’), deixando o resultado em aberto até ao apito final.