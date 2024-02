Benfica festeja em Guimarães e Ac. Viseu 'trava' o FC Porto

Foi em cima do minuto 90 que o Benfica apontou o golo que acabou por garantir 3 pontos em Guimarães, resultado que lhe permite ficar no topo da classificação. Um triunfo justo, sobretudo pelo que os encarnados fizeram depois do intervalo.

O golo de Gonçalo Vieira, de cabeça, na sequência de um livre deu justiça ao resultado, mas a resposta do V. Guimarães foi eficaz, com um remate de Vaz que desviou num defesa. No final, Tiago Freitas desfez a igualdade com um tiro oportuno.

A surpresa do dia aconteceu em Viseu, com o Académico a bater o FC Porto. Os viriatos estiveram a vencer por 2-0, graças ao bis de Martim Silva. O médio, formado pelos dragões, marcou logo aos 6' e ampliou aos 24'. O FC Porto reagiu na 2ª parte, mas só conseguiu reduzir, através de Gil Martins (74').