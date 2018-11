Benfica goleia Alcanenense e segue na liderança

O Benfica conquistou mais uma vitória na zona sul do campeonato nacional de juniores ao vencer no terreno do Alcanenense por 6-1 na jornada 10.Ao intervalo, os encarnados já venciam por 3-0 com golos de Luís Lopes (6'), Alexandre Penetra (23') e Francisco Saldanha (33'). Na segunda metade, Paulo Bernardo (59') e outro golo de Alexandre Penetra (81') dilataram a vantagem. A equipa ribatejana ainda reduziu no minuto seguinte, mas Hugo Nunes chegou à meia dúzia ao minuto 85'.Os encarnados somaram a nova vitória e estão na primeira posição com 28 pontos. O Alcanenense é lanterna-vermelha com três pontos.