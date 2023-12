Benfica vence Sporting e foge na liderança do campeonato de juniores

O Benfica derrotou esta sexta-feira o Sporting, por 1-0, na 16.ª jornada do Campeonato Nacional de Juniores, e cimentou a liderança do campeonato. Os encarnados têm agora 40 pontos, mais 7 do que os leões, segundos classificados.O único golo do encontro, disputado em Alcochete, foi marcado por Martim Ferreira, de penálti, a castigar uma falta cometida por Amadu Baldé na área, no final da primeira parte.