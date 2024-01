Benfica volta aos triunfos

O líder Benfica recebeu e bateu o Alverca por 3-0 e respondeu da melhor maneira à derrota frente ao Farense na jornada passada. Os benfiquistas adiantaram-se no marcador logo aos 10 minutos por Rodrigo Pires. O médio encheu-se de confiança e finalizou de primeira uma bola amortecida com classe por Francisco Neto.

A equipa ribatejana tentou reagir à desvantagem com várias saídas rápidas para o ataque, mas o domínio das operações pertencia inteiramente aos encarnados, que chegaram ao 2-0 a poucos minutos do intervalo (42’) numa excelente jogada coletiva finalizada por Tiago Freitas.

Na segunda parte houve mais equilíbrio. O Alverca entrou com mais vontade de chegar ao golo e passou a criar algumas situações complicadas para os benfiquistas que, ainda assim, iam controlando e dominando a partida, gerindo a vantagem de forma segura.

Aproveitando o desgaste do Alverca, a equipa comandada por Luís Araújo voltou à carga a 10 minutos do fim e Tiago Freitas, com um potente remate, acertou com estrondo na barra da baliza de Henrique Coelho. Este lance acabou por servir de ‘antevisão’ para o que aconteceu aos 85’, quando Gonçalo Oliveira selou as contas com um golpe de cabeça na sequência de um canto.