Famalicão volta ao comando após vencer FC Porto

O Famalicão reagiu da melhor forma ao triunfo do Benfica na véspera e reassumiu o comando da fase de apuramento de campeão, embora com mais um jogo do que os encarnados, que acertam o calendário na quarta-feira no dérbi com o Sporting. Um autogolo de António Ribeiro, praticamente no final da primeira parte, permitiu aos minhotos fazerem a festa em casa do FC Porto, agora a sete pontos do topo da classificação, quando faltam quatro jornadas para o final da prova.A partida não correu de feição aos jovens dragões, que raramente conseguiram pôr em prática o seu futebol ofensivo. Diante de um Famalicão coeso e solidário, a equipa de Nuno Capucho revelou bastante desinspiração e ainda enfrentou um guarda-redes seguro. Sempre que foi chamado a intervir, Pedro Cardoso esteve intransponível entre os postes, para desespero dos dragões, mais longe da luta pela conquista do título.