FC Porto dá lição de eficácia e segue confortável no topo

Com uma verdadeira lição de eficácia, o FC Porto ganhou por 2-0 na visita ao V. Guimarães, confirmando o bom momento que está a atravessar, traduzindo-se na liderança da Série Norte com larga vantagem. O resultado acaba, no entanto, por não refletir o equilíbrio que se viu em campo, concretamente no primeiro tempo.

O V. Guimarães sentiu-se confortável para assumir as despesas do jogo, mas acabou por esbarrar na eficácia do FC Porto. Na conversão de um penálti (17’), os dragões adiantaram-se no marcador, naquela que foi mesmo a primeira oportunidade, materializada por João Teixeira. O golo dos portistas não condicionou a prestação do V. Guimarães, que deu tudo para chegar ao empate antes do intervalo. O caudal ofensivo permitiu-lhe criar quatro boas situações de golo. A melhor oportunidade acabou por pertencer a Miguel Vaz, num remate que bateu com estrondo na trave da baliza de Gonçalo Silva.

A etapa complementar foi diferente. O FC Porto cimentou a vantagem aos 52’, com um golo de Alfa Baldé. Os índices de confiança dos vitorianos baixaram drasticamente, até porque, pouco depois (60’), Rika desperdiçou um penálti, num lance que terminou com a defesa de Gonçalo Silva. Os portistas ficaram mais confortáveis no jogo e na última meia hora acabaram por ter ascendente sobre o seu adversário.