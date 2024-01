FC Porto e Sporting guardam-se para o fim

FC Porto e Sporting fecharam a 1.ª fase do Campeonato Nacional de juniores com resultados distintos. Na Série Norte, os dragões venceram fora o Marítimo marcando 3 golos nos últimos sete minutos; a Sul, os leões empataram no reduto do Belenenses, também com um golo nos descontos.

Na Madeira, um golaço de Leandro Vieira colocou o Marítimo em vantagem a abrir a segunda parte e foi preciso Nuno Capucho recorrer ao banco para dar a volta ao texto, aproveitando também duas intervenções infelizes do guarda-redes Henriksen.

Já o Sporting foi doce como um pastel na primeira parte com o Belenenses – ainda de calculadora na mão em busca do apuramento para a fase de campeão –, mas depois da apatia veio a reação. Kissanga liderou a resposta no segundo tempo, com dois remates a colocar à prova o guardião azul, que seria batido pela canhota de Telmo Coimbra. Mesmo no último suspiro chegou o empate, com Telmo Coimbra a assistir Gabi para o 2-2.