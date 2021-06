FC Porto vence Sporting em Alcochete

A equipa de juniores do FC Porto venceu por 2-0 o encontro deste sábado frente ao Sporting, em Alcochete, em jogo a contar para a 4.ª jornada da 2.ª fase da 1.ª Divisão do Torneio Nacional do escalão.





Ao intervalo, registava-se um nulo no clássico de juniores. O empate no marcador manteve-se até aos 59 minutos quando Diogo Abreu fez o 1-0 para o FC Porto de livre direto. O segundo golo dos azuis e brancos foi marcado por Umaro Candé, aos 69 minutos, após assistência de Rui Monteiro.O Sp. Braga segue em primeiro lugar da prova com 10 pontos. Com a vitória, o FC Porto ultrapassa o Benfica e sobe ao segundo lugar com 9 pontos. O Sporting está em quinto lugar com 4 pontos mas com um jogo a menos.O torneio Nacional de Juniores foi criado pela FPF para dar competitividade aos escalões de formação após a longa paragem devido à pandemia da COVID-19.