Fernando Gomes felicita Famalicão pelo título de sub-19: «Qualidade, talento e superação»

"Gostaria de felicitar e enaltecer o FC Famalicão SAD pelo feito histórico atingido com a conquista do Campeonato Nacional sub-19.Numa prova onde enfrentou os maiores emblemas do futebol nacional, numa competição disputada até aos últimos minutos, o clube deixa impressa na sua história a marca de indelével qualidade, talento e superação que permitiram chegar ao nível mais alto do futebol de formação do país.Não posso, por isso, deixar de sublinhar a aposta feita pela atual direção do FC Famalicão SAD na criação de condições ímpares para o futebol nos escalões mais jovens assim como o clube as criou no futebol feminino, recordando que, ainda está sábado, tambem disputará a final da Taça de Portugal.A todos os jogadores do plantel sub-19, equipa técnica, staff, estrutura, direção, sócios e adeptos do FC Famalicão SAD envio uma palavra de reconhecimento pelo excelente trabalho feito e de parabéns pelo feito inédito alcançado.Realçando que nos últimos cinco anos, esta prova teve cinco campeões diferentes, saúdo igualmente todos os clubes que galhardamente disputaram esta prova e tornaram a vitória do novo campeão ainda mais prestigiante e indelével.Parabéns por terem dignificado todo o futebol português"