Joel Pinto: «O Casa Pia melhorou muito a estrutura nos últimos anos»

Joel Pinto é o responsável técnico do Casa Pia equipa de sub-19. Após a subida de divisão, os gansos estão ao fim de três jornadas nos lugares cimeiros da 1ª divisão, na Zona Sul do campeonato nacional de juniores.

"O Casa Pia é um clube com excelentes condições. Tem uma boa localização o que facilita no recrutamento. Melhorou muito a estrutura nos últimos anos. No futebol não há segredos. No ano passado constituímos uma equipa com vários jogadores dispensados de outros clubes e conseguimos ter uma verdadeira equipa, superámos as expectativas e conseguimos subir de divisão", considerou a Record o treinador que é igualmente o coordenador técnico dos gansos.

Sem se deter, o jovem treinador admitiu que "esta temporada há uma equipa diferente". "Tem um crer muito grande, como aconteceu contra o Vitória de Setúbal, onde com dez jogadores em campo, demos a volta ao resultado e o segredo foi lutar até ao fim. Os jogadores querem mostrar-se e há muita qualidade", reiterou

Após a realização de três jogos, a formação de Joel Pinto tem um pecúlio de um triunfo e dois empates. "O objetivo do Casa Pia é realizar uma época tranquila. Em todos os jogos, jogamos para ganhar e não é só conversa, é mesmo assim. Sabemos que não vamos ganhar sempre, mas o objetivo é a permanência", frisou.

Sobre o futuro e aos 36 anos, o treinador Joel Pinto pensa "numa temporada de cada vez". "Sou igualmente o coordenador técnico e tenho a responsabilidade de todos os jogadores, desde os cinco anos. Queremos o sucesso de todas as equipas. Tenho muito tempo para aprender, evoluir e crescer. Gostaria de chegar aos campeonatos profissionais", finalizou o técnico.