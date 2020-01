Jovem do Belenenses a caminho de Itália

O jovem médio-defensivo Tomás Gutierres, dos juniores do Belenenses, pode estar a caminho de Itália. Ao que Record apurou, o jovem natural do Barreiro está a ser disputado pelos dois emblemas da capital italiana, Roma e Lazio, para garantir a transferência do internacional sub-18 português. Já decorrem negociações e os responsáveis laziales já se deslocaram a Portugal para selar as negociações. Existe também uma formação inglesa que tem acompanhado a evolução do jovem médio que poderá entrar na luta pela sua contratação.

Tomás Gutierres, de 17 anos, tem contrato de formação com o Belenenses, que termina no final desta época.