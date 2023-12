Líderes não travam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais uma jornada do nacional de juniores e os líderes voltam a não facilitar, vencendo com maior ou menor dificuldade.

Na Zona Sul, o Benfica obteve a 10ª vitória consecutiva ao derrotar o Belenenses, por 3-0, vingando o desaire sofrido na 1ª volta no Restelo (2-1). No Seixal, os encarnados foram superiores em todos os aspetos. Na 1ª parte dominaram completamente e foram para o intervalo a vencer 2-0, graças aos golos de Olívio Tomé (17’) e Jelani Trevisan (42’). Na 2ª parte, controlaram a partida e ampliaram por Guilherme Afonso (74’).

Já na Zona Norte, o FC Porto conseguiu uma vitória tangencial em Lourosa, por 1-0, mas apenas porque João Fontão defendeu quase tudo. O guarda-redes do Lusitânia só não parou o remate de Mariano Regal (33’). Com este triunfo, os dragões estão com 10 pontos de avanço sobre o 2º classificado, pois o Sp. Braga consentiu um surpreendente 2-2 na receção ao Marítimo, último da tabela.