Luís Araújo e a conquista do Benfica: «Era um objetivo importante para o clube»

Luís Araújo, treinador de juniores do Benfica, exaltou a conquista dos encarnados na última jornada que acabou por ser selada apenas nos minutos finais que redundou no 25º título nacional em sub-19."Queria dizer que este título representa muito do que é a formação do Benfica. Neste campeonato jogaram desde jogadores sub-16 a jogadores que já jogavam na equipa B. É um trabalho da formação e de todo o staff. Só é possível porque há uma comunicação muito grande entre todas as áreas técnicas e quero partilhar este título não só com a minha equipa técnica mas com as equipas técnicas, principalmente a B e de sub-23. É um bem maior, pelo Benfica. Estamos muito satisfeitos de ter conseguido um objetivo importante para o clube. Sem o míster Veríssimo, Luís Castro e António Oliveira não seria possível. Em relação ao sabor do título, a valorização dos treinadores da formação é feita quando conseguimos fazer chegar os jogadores ao futebol profissional e principalmente à equipa A. Os títulos são conquistas do ADN do clube. É um clube ganhador e queremos entrar sempre para ganhar. Damos mais um título ao clube que tem de ter sempre vitórias. Para mim, o mais importante é ver os jogadores e tenho a certeza que vários vão chegar à equipa A. Isso é que é para mim gratificante como treinador da formação", garantiu à BTV, frisando que o campeonato "ser decidido nos minutos finais" demonstra o quão discutido foi o título nacional.