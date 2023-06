Nogueirense despede-se de treinador de referência da formação

Não é só no primeiro escalão do futebol sénior português que se nota grande agitação no comando técnico das diversas equipas. Ao fim de oito temporadas, com muitos feitos pelo caminho, o treinador Ricardo Braziela deixou a formação do Nogueirense, onde liderou as equipas de sub-17, sub-18 e sub-19. Foi ele, por exemplo, o responsável pela subida dos sub-17 do clube à 1.ª divisão nacional, em 2018/19, numa fase final onde superou Rio Ave e Boavista e Penafiel."Uma história de sucesso e um ciclo que agora termina, de um treinador que iniciou a carreira no UNFC há 8 anos tendo feito o seu percurso nos escalões de sub-18 e sub-17 no campeonato distrital e nacional, e sub-19 no campeonato nacional, ajudando e contribuindo para o crescimento do clube em outros escalões", salientou o Nogueirense no comunicado, publicado nas redes sociais, em que se despediu de Ricardo Braziela.Recorde-se que na lista de sucessos do treinador, de 38 anos, está também a temporada 2021/22, quando os sub-19 do Nogueirense ficaram a um pequeno passo da subida à 1.ª divisão nacional, com os mesmo pontos do 3.º classificado e último qualificado para o escalão acima, mas desvantagem no confronto direto com o Gondomar.Foi também sob o comando de Ricardo Braziela no Nogueirense que o guarda-redes Ekumby Travessa recebeu as primeiras chamadas para representar as seleções jovens de Portugal, em mais um sinal de que a sua influência se estendia a toda a formação do clube de Nogueira da Maia.Igualmente nas redes sociais, Braziela despediu-se assim do Nogueirense: "Hoje tive de tomar uma das decisões mais difíceis da minha ainda curta carreira, decidi por término ao meu vínculo com um clube que me diz muito, um clube que lutei e trabalhei muito para ver cada vez mais acima. Saio com a consciência de que tudo fiz para orgulhar todos aqueles que simpatizam com o mesmo."