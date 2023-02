Sesimbra dá conta que "ninguém presenciou qualquer agressão" a árbitro e aponta à presença da GNR

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol comunicou no domingo uma agressão do delegado ao jogo do Sesimbra, Bruno Afonso, ao árbitro da partida do Campeonato Distrital de Juniores da 1ª. Divisão, frente ao União S.C.Já hoje, o Sesimbra negou qualquer episódio desse tipo, dando conta que a Guarda Nacional Republicana estava presente. "Desde a força da G.N.R. presente - convém destacar que em todos os jogos oficiais este clube tem presença da G.N.R. - ao Observador do Conselho de Arbitragem, comitiva do clube adversário, e todos os demais presentes no Complexo da Maçã, ninguém presenciou qualquer agressão - nem podia porque não se verificou qualquer acto dessa natureza", pode ler-se em comunicado.

A Direção do Grupo Desportivo de Sesimbra ao tomar conhecimento dos Comunicados do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal e da APAF, datados de ontem dia 5 de Fevereiro, vem manifestar publicamente o seu mais vivo repúdio e protesto pelos mesmos, uma vez que é totalmente MENTIRA que o nosso Diretor Bruno Afonso, tenha agredido o árbitro do jogo do Campeonato Distrital de Juniores da 1ª. Divisão, disputado no Complexo Desportivo Municipal da Maçã, no sábado passado, entre o G.D. Sesimbra e o União S.C.

A leviandade com que é escrito os comunicados, demonstra a fragilidade de órgãos e entidades, que em vez de averiguar a verdade dos factos - obrigação de todos - parte para o lado mais fácil que é o de julgar na praça pública clube e dirigente, ao qual manifestamos desde já a nossa total solidariedade.

Desde a Força da G.N.R. presente - convém destacar que em todos os jogos oficiais este clube tem presença da G.N.R. - ao Observador do Conselho de Arbitragem, comitiva do clube adversário, e todos os demais presentes no Complexo da Maçã, ninguém presenciou qualquer agressão - nem podia porque não se verificou qualquer acto dessa natureza.

Repudia este clube todos e quaisquer formas e ou tentativas de agressões a todos os agentes desportivos envolvidos, não nos norteia actos reprováveis e que coloquem em causa a verdadeira essência do desporto, neste caso em particular do futebol.

Ao Grupo Desportivo de Sesimbra e ao seu Diretor reserva-se o direito de avaliar as consequências da situação, esperando que o Órgãos competentes da Associação de Futebol de Setúbal, e apenas esses, averiguem de forma clara e isenta a situação, reiterando mais uma vez que não houve qualquer agressão ao árbitro, o árbitro mentiu de forma descarada, estamos todos lesados, afirmando com convicção, que o futebol está triste, todos os agentes têm que ser responsabilizados, independentemente da sua função.

Como todos bem sabem - as equipas de arbitragem - são sempre bem recebidas nos jogos deste clube, porque é essa a nossa obrigação e o nosso contributo para que se sintam bem e em condições de conduzir os jogos para que estão nomeados.

Quanto à ligeireza dos comunicados, eventualmente há momentos que convém e outros não dão tanto jeito... aguardamos.

Da parte deste clube aqui fica para já o esclarecimento que se impõe - Obrigado.