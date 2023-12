Sporting ganha na receção ao Estoril

Na despedida de 2023, o Sporting venceu o Estoril (2-0) e a diferença para o líder Benfica. Os golos que ditaram o justo triunfo leonino surgiram apenas no segundo período, por intermédio de João Simões e Micael Sanhá. Desde cedo os leões surgiram com perigo junto da baliza estorilista, com o guarda redes Manuel Monteiro a fazer um mão cheia de boas intervenções. Neste período, faltou aos leões uma melhor definição na finalização. O nó foi desatado aos 63’, num penálti convertido por João Simões. O Estoril tentou reagir, mas foi Micael Sanhá a marcar o segundo golo do Sporting.