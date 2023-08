Sporting goleia Académica (4-1) em Alcochete

Sporting, Benfica e FC Porto venceram Académica, Estoril e Rio Ave, tendo cada um dos rivais marcado quatro golos e vincado a sua candidatura à conquista do título de campeão do escalão júnior, que esta época é defendido pelo Famalicão.

Na Academia, o Sporting venceu a Briosa por 4-1, com bis de Gabriel Silva, depois de Marlon Júnior abrir a contagem, e antes de Duarte Gil e reduzir e João Simões encerrar as contas. Na Amoreia, o Benfica triunfou com quatro golos (de Gustavo Ferreira, Francisco Neto, Olívio Tomé e Guilherme Afonso) sem resposta do Estoril. Foi também por quatro golos sem retorno que o FC Porto levou de vencido o Rio Ave, em Gaia. Dois tiros certeiros de Anha Candé a abrir foram complementados por Afonso Leite e Gonçalo Paiva já ao cair do pano. A supremacia dos três grandes foi inequívoca, como demonstram os números dos triunfos conseguidos.