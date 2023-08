Médio dos juniores do Benfica marcou este golaço do meio-campo frente ao Lusitânia

Golo da Vitória - Tiago Pinto

Benfica vs Lusitânia Juniores pic.twitter.com/4Ds8r2F4at — vespadoeliseu (@vespadoeliseu) August 30, 2023

Tiago Pinto, médio dos sub-19 do Benfica, assinou um golo de meio-campo na vitória (3-1) sobre o Lusitânia dos Açores, no jogo em atraso da primeira jornada do Campeonato Nacional de juniores, realizado esta quarta-feira, no Seixal.