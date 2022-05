Título de juniores decide-se hoje: acompanhe os jogos de Benfica e FC Porto em direto

há 1 horas 14:45

As contas do título

Após duas épocas em que não houve atribuição do campeão de juniores, devido à pandemia da Covid-19, Benfica ou FC Porto vão hoje erguer o troféu.



As duas equipas chegam à última jornada com os mesmos 30 pontos, o que quer dizer que quem fizer um resultado melhor fará a festa no final. Ainda assim, em caso de vitória dos dois emblemas, será necessário recorrer à diferença de golos. Isto porque, na 1.ª jornada da fase de apuramento de campeão, o Benfica recebeu e bateu o FC Porto por 1-0 e os dragões derrotaram as águias, por 3-2, na 8.ª ronda, no Olival. Por se ter registado uma vitória para cada lado e um empate em termos de golos, é necessário recorrer então à terceira alínea de desempate.



Nesse capítulo o Benfica leva vantagem, visto que a diferença se fixa nos 18 contra os 14 do FC Porto. Ora, se os encarnados derrotarem o Sp. Braga, só não serão campeões se os dragões conseguirem anular essa desvantagem na diferença de golos diante do Estoril, ou seja, marcar mais cinco tentos do que aqueles que as águias apontarem frente aos bracarenses. Se depois dos 90 minutos existir igualdade nesse parâmetro, será necessário olhar apenas ao número total de golos nesta fase da prova. Aí o Benfica volta a ter vantagem, já que marcaram 34 golos e o FC Porto faturou 23 vezes.