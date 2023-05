há 47 min 10:51

Onzes do Famalicão-Benfica

Onze do Famalicão: Pedro Cardoso, Duarte Oliveira, Hugo Oliveira, Francisco Pinho, Tomás Oliveira, Martim Almeida, João Assunção, Denis Parkinson, Rudi Almeida, Dudu e Gustavo Barros.



No banco: José Bolívar, Martim Costa, Sampaio, Freitas, Pedro Silva, Afonso Sousa, Hélder Silva, Malheiros e Leo.



Treinador: Vítor Barros



Onze do Benfica: Marcel, João Conceição, José Sampaio, Kostov, Vladimir Mendes, Rafael Luís, Okon, João Rêgo, Diabi, Rodrigo Rêgo e Kyanno.



No banco: Rodrigo Anjos, João Fonseca, Hugo Faria, Francisco Machado, João Pereira, Júlion Gil, Karel Mustmaa, Marcos Zambrano e Gustavo Varela.



Treinador: Filipe Coelho