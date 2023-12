Trevisan resolve e dá vitória ao Benfica

Com quatro jornadas para terminar a fase regular do Nacional de juniores, o Benfica manteve a liderança na Série Sul com sete pontos de distância para o rival Sporting (2º), após vencer por 2-0 em Setúbal. O avançado belga Jelani Trevisan foi o autor dos dois golos que materializaram, ainda na primeira parte, a superioridade do conjunto benfiquista diante do Vitória, assegurando um triunfo indiscutível.

Apesar de os sadinos terem ameaçado marcar primeiro em lances protagonizados por Tiago Nascimento e Guilherme Bregeiro, as águias foram mais eficazes e chegaram ao primeiro golo aos 16 minutos, num remate de Jelani Trevisan. Aos 39’, já depois de Olívio Tomé ter rematado à trave da baliza vitoriana, o Benfica ampliou a vantagem num lance em o atacante belga bisou. A ganharem por 2-0, os jovens benfiquistas geriram sem sobressaltos a vantagem construída antes do intervalo e fizeram a festa.