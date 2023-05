Trio na corrida pelo título nacional de juniores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje é conhecido o novo campeão nacional de sub-19 e há três clubes na corrida pelo título: Famalicão, FC Porto e Benfica, sendo que os minhotos recebem as águias e os dragões defrontam o Estoril.

Esta última jornada arranca às 11 horas e as contas são as seguintes: o Famalicão será campeão se vencer o Benfica, ou se empatar e o FC Porto não vencer; os dragões conquistam o título se vencerem o Estoril e o Famalicão não ganhar o seu encontro; já o Benfica precisa de ganhar no Minho e esperar que o FC Porto escorregue.

Para o Famalicão, poderá ser uma conquista inédita na sua história, ao passo que o FC Porto já se sagrou campeão de sub-19 em 29 ocasiões e o Benfica já levantou o troféu por 28 vezes.