Vitória contrata quatro juniores do Benfica

O V. Guimarães acaba de anunciar a contratação de quatro jovens oriundos dos quadros do Benfica. O defesa Daniel Martins, o médio Pedro Silva e os avançados Diogo Cardoso e Gonçalo Gomes (este último esteve cedido na última época à Académica e ao Belenenses) são reforços da equipa de sub-19 e assinaram todos contratos profissionais com o Vitória com validade de três épocas.





Todos eles internacionais, os quatro jovens atletas ficam ainda "divididos" pelos dois clubes, uma vez que o Benfica reservou 50 por cento dos direitos económicos.