Sporting-Benfica, em direto

Frente a frente os melhores ataques e as melhores defesas

O Sporting é a equipa com mais golos marcados nesta Série D, com 52 no total das 10 jornadas até aqui disputadas. Os leões têm também a melhor defesa, com apenas três tentos consentidos. O Benfica, por sua vez, tem 43 golos marcados e 4 sofridos.



Frente a frente vamos ter as melhores defesas e os melhores ataques desta série D, o que deixa antever um jogo muito animado...