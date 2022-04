Sporting-Benfica, em direto

há 1 horas 09:29

À mesma hora do dérbi (11h) joga-se também o Belenenses-Sp. Braga. Os azuis ocupam o 6.º lugar, com apenas dois pontos, ao passo que os bracarenses estão na 5.ª posição, com três. Rio Ave e FC Porto completam a tabela (3.º e 4.º lugar respetivamente), ambos com quatro pontos.