há 10 min 19:29

27'

O Benfica volta a aproximar-se com perigo da baliza do Sporting e novamente por João Afonso, que tirou um adversário da frente e tentou depois o remate em arco na área contrária. O guardião Tverdohlebov controlou com os olhos, mas fica a boa iniciativa do extremo dos encarnados, autor do único golo do jogo.