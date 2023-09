O FC Porto recebeu e goleou o Padroense, por 5-0, em jogo a contar para a 4ª jornada da Série Norte do Campeonato Nacional de juvenis, chegando à terceira vitória em três jogos esta época. O triunfo dos azuis e brancos foi construído graças aos golos de João Pereira (bis), João Abreu, Tiago Silva e Filipe Sousa.

No Restelo, o Belenenses surpreendeu o Benfica e venceu as águias por 2-1. Os azuis adiantaram-se no marcador por Rodrigo Gomes aos 6’ e os encarnados responderam logo de seguida, mas só conseguiram restabelecer a igualdade no início da segunda parte (49’) através do capitão Dinis Telehovschi. Numa segunda metade jogada debaixo de forte intempérie, com muita chuva e trovoada, os rapazes da casa foram mais felizes e ficaram com os três pontos graças a um golo de Enzo Fortes aos 85’.

Já o Sporting somou o quarto triunfo em quatro rondas e manteve a liderança isolada da Zona Sul ao bater o Casa Pia por 4-2. Atanásio Cunha, Rafael Camacho, Miguel Almeida e Denilson Santos marcaram para os leões, que estiveram a vencer por 3-0, mas ainda tiveram de suar.