O FC Porto deslocou-se ao terreno do Padroense e confirmou as expectativas ao cilindrar por 8-0, mantendo-se firme na perseguição ao Sp. Braga, no 1º classificado da Série Norte com 43 pontos em 15 jornadas, contra os agora 38 dos portistas. Os pupilos de Ricardo Costa mostraram ser o melhor coletivo e ter bem mais qualidade individual ao longo de todo o encontro, o que resultou na obtenção de golos com relativa facilidade e, claro, numa goleada das antigas.

Se ao intervalo o resultado era favorável aos azuis e brancos por apenas 2-0, com o guarda-redes adversário Israel Almeida a ser o melhor em campo e a evitar vários golos, na segunda metade – e face a um sintético ensopado devido à imensa chuva que caiu – o Padroense acusou muito o desgaste físico, o seu futebol perdeu a já pouca ligação que tinha, o que originou a marcação de mais 6 golos pelo FC Porto. Mais dominantes do que no primeiro tempo, os dragões faturaram por João Pereira (2), Vasco Sousa, Mateus Mide, André Miranda, Manuel Miranda, Alassana Baldé e Leonardo Santos. Os azuis e brancos são agora o melhor ataque da prova com 58 golos, superando os 51 do Sp. Braga.