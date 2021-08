Benfica goleia Portimonense com João Costa em destaque

Depois da vitória na 3ª jornada frente ao Vitória de Setúbal, por 4-0, a equipa de juvenis do Benfica voltou a golear, esta terça-feira, o Portimonense por 5-0, em jogo em atraso a contar para a 1ª jornada do Campeonato Nacional.





Na primeira parte Ussumane Djaló (35') abriu o marcador, para ainda antes do intervalo Henrique Sá (42') dilatar a vantagem. Na segunda parte os golos surgiram todos no último quarto de hora, com João Costa a bisar (73' e 90'+3) e Vasco Teixeira (87') a fixarem o resultado em 5-0.Com este resultado, o Benfica soma um total de 7 pontos na competição, no segundo posto, defrontando na próxima jornada o Belenenses.