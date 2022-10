O Benfica goleou o Sintrense (10-1) num jogo que começou praticamente com o primeiro golo dos encarnados, marcado por Francisco Neto após assistência de Gonçalo Moreira, a figura do jogo, não só pelo hat trick, mas também por aquilo que jogou. Aos 5’, as águias aumentaram a vantagem por João Pinto e André Gomes (29’) elevou para 3-0.Na 2ª parte o jogo continuou a ser de sentido único e o resultado foi ‘engordando’ com o contributo de Leandro Martins, Guilherme Afonso, Jair Monteiro e João Pinto. Pelo meio, o Sintrense marcou por Alexandre Baldé.