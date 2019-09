Benfica vence na receção ao Belenenses e mantém invencibilidade

O Benfica recebeu e venceu este domingo o Belenenses, por 2-0, em jogo da 3.ª jornada da 1.ª fase da série D do campeonato nacional de juvenis.No Caixa Futebol Campus, no Seixal, os encarnados chegaram à vantagem aos 24 minutos, com golo de João Tomé, após um livre batido por Pedro Santos.Já na 2.ª parte, aos 74 minutos, de cabeça, Rodrigo Matos dilatou a vantagem encarnada e fixou o resultado em 2-0.É a terceira vitória do Benfica em três jornadas disputadas. A formação da Luz lidera a Série D com 9 pontos.