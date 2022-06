Campeão Sporting bate FC Porto com golo ao cair do pano e acaba fase final sem derrotas

O Sporting derrotou este sábado o FC Porto (3-2) em Alcochete, na 10.ª e última jornada da fase final do campeonato nacional de juvenis.

Os leões, que já se tinham sagrado campeões há duas rondas, terminam assim a fase decisiva sem derrotas, com 9 vitórias e 1 empate. O FC Porto terminou no 5º lugar, com 9 pontos.



Os dragões foram a vencer para o intervalo, com golo de Tiago Andrade (45'). O Sporting deu a volta com tentos de Manuel Mendonça (70') e Vivaldo Semedo (73'), mas permitiu novo empate aos 84', com Luís Gomes a faturar para o FC Porto. Contudo, os leões garantiram triunfo ao cair do pano quando Adair Kandala, aos 90'+5, fez o 3-2.