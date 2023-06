Desenlace inesperado: Paulo Marques deixa comando técnico dos juvenis do Padroense

Após conquistar aquele que era o objetivo maior do Padroense no campeonato nacional de juvenis, a permanência no escalão principal pelo segundo ano consecutivo, Paulo Marques anunciou através das redes sociais que irá terminar a sua ligação ao clube no final do contrato, ou seja, no final do próximo mês. Na publicação divulgada através do Twitter e do Instagram, o técnico, de 43 anos, não apresenta grandes justificações para uma decisão, como escreve, "há muito amadurecida e por diversas razões avaliadas de forma consciente e profissional"O treinador que, esta época regressou ao futebol juvenil, depois de uma passagem pelo futebol sénior - Perosinho, da AF Porto, em 2021/22 - admite ter sido "uma experiência e um desafio profissional de grande valia", através da qual aprendeu a superar-se, "mostrando que é possível pensar grande e jogar como equipa grande, mesmo com todas as dificuldes"."Saio de consciência tranquila e com o sentimento de dever cumprido", assegura o treinador, deixando clara a ideia de "ter dado tudo" pelo emblema do Padrão da Légua. Antes de terminar, Paulo Marques deixa um agradecimento a todos aqueles que contribuíram para uma época que considera "memorável" e aponta os motivos da sua satisfação. "A manutenção na 1ª Divisão Nacional de sub-17 e a valorização de jogadores", destaca, terminando com vontade de continuar a percorrer o caminho do sucesso. No futebol juvenil ou mesmo no sénior."O futuro a Deus pertence e estou recetivo a novos desafios", garante o técnico, de 43 anos, a terminar.