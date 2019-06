FC Porto dá a volta frente ao Sporting e assegura 2.º lugar final

A equipa juvenil do FC Porto confirmou a segunda posição no Campeonato Nacional, após triunfar por 2-1 na receção ao Sporting. Com esta vitória, os dragões mantiveram a vantagem de quatro pontos sobre os leões, ou seja, asseguraram o 2º lugar, pois as duas equipas já só disputam mais um encontro.

A primeira parte foi algo morna, apesar do empenho dos jogadores de ambas as equipas. Houve equilíbrio e quase não se registaram lances de muito perigo junto às duas balizas. Já o segundo tempo começou praticamente com o golo do Sporting, com Paulo Agostinho a elevar-se mais que os defensores adversários e a finalizar com êxito um cruzamento de Gonçalo Batalha.

O FC Porto fez alterações e com as entradas de Rúben Ferreira e de Pedro Vieira, o ataque tornou-se mais agressivo, principalmente no momento da finalização. Diogo Abreu, com remate rasteiro, fez o empate (70’). Depois, o recém-entrado Rúben Ferreira, com um lance genial, assistiu Nuno Ferrás para o golo de uma vitória justa, apesar da boa réplica dos sportinguistas.



Autor: M.C.