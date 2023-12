FC Porto goleia e persegue líder

No Nacional de Juvenis, o FC Porto continua na peugada do líder Sp. Braga, depois de ter goleado o Tondela. O domínio dos dragões nunca esteve em causa e foi bastante valorizado pela forma determinada como os jogadores beirões disputaram cada lance. Não é novidade, porém, que, quer em termos coletivos, quer no plano individual, os azuis e brancos são superiores daí o 5-1 final. Contudo, Tondela nunca virou a cara à luta, mas não beliscou o justo triunfo do FC Porto, que voltou a sorrir depois do empate com o Boavista.