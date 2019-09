FC Porto vence Feirense e mantém-se no topo

O FC Porto recebeu o Feirense e venceu por 2-0, jogo da 3.ª jornada da Serie B do campeonato nacional de juvenis.Marco Cruz e Candal foram os autores dos golos portistas.O FC Porto adiantou-se no marcador ainda na 1.ª parte do encontro, disputado no Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto/Gaia.Com este triunfo, o FC Porto mantém-se no topo da tabela, só com vitórias, assim como o Espinho, Padroense e Tondela.