FC Porto volta a escorregar

Depois de ter sido derrotado no clássico com o Sporting (2-4) da jornada passada, o FC Porto sofreu novo deslize e atrasou-se ainda mais na luta pelo título nacional.Os dragões não foram além do nulo perante um Feirense coeso e bem organizado, e que teve o guardião Rodrigo Morais em evidência. A equipa orientada por Ricardo Costa dominou, mas nunca demonstrou inspiração para chegar ao golo, diante de um conjunto fogaceiro que lutou muito e até poderia ter marcado no decurso da primeira parte.