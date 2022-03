Gondomar decide fechar portas do estádio após cenas de pancadaria entre pais no último jogo

O Gondomar decidiu disputar o próximo encontro do Campeonato Distrital de juvenis à porta fechada. Depois das lamentáveis cenas de pancadaria entre os pais das duas equipas, ocorridas no último fim de semana, durante o encontro com o Sousense, o clube decidiu fechar as portas do recinto na partida de domingo com o Gens.O Gondomar quer também levar a cabo uma ação de formação de ética no desporto com pais dos jogadores dos escalões de formação.A direção do Gondomar Sport Clube repudia publicamente os acontecimentos ocorridos no domingo passado entre pais das duas equipas, no UD Sousense – Gondomar SC, correspondente à 21.ª Jornada do Campeonato Distrital, I Divisão Série 2.Como forma de procurar colocar um travão a situações semelhantes, a direção do Gondomar Sport Clube decidiu jogar à porta fechada o encontro do próximo domingo correspondente à 22ª Jornada do mesmo escalão, contra o Gens SC, clube ao qual desde já se agradece por ter concordado com esta iniciativa.Além desta decisão, o Gondomar Sport Clube informa que irá ainda realizar, na próxima semana, uma ação de formação de ética no desporto com pais dos jogadores dos escalões de formação, por forma a que estas situações não se repitam.A direção quer deixar bem vincado que não se revê em situações que nada têm a ver com desporto e com o seu espírito educativo, e que não se coadunam com os valores preconizados pelo Gondomar Sport Clube, que não abdicará de os defender em todos os seus escalões de formação."