Hugo Félix marca grande golo na vitória do Benfica frente ao FC Porto

Hugo Félix, o irmão mais novo de João Félix, marcou um golo de belo efeito este sábado no clássico de juvenis, frente ao FC Porto, que terminou com a vitória do Benfica.





O jogo, disputado no âmbito do torneio que a federação organiza, com o intuito de dar competição aos escalões mais jovens, foi disputado na Invicta e acabou com uma vitória contundente dos encarnados, por 4-0. Marcaram Franculino Djú (2), Hugo Félix e José Pedro.Veja aqui o golo de Hugo Félix: