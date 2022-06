José João Gomes: «Sporting campeão com naturalidade? Os resultados assim o indicam»

José João Gomes, treinador do Sporting, analisou o triunfo no campeonato nacional de juvenis dos leões a duas jornadas do fim face à vitória alcançada esta quarta-feira diante do Sp. Braga (2-0).

"Sporting campeão com naturalidade? Sim, os resultados assim o indicam, mas eu agarro-me mais à qualidade do jogo da própria equipa. Depois do Europeu [sub-17] baixámos a nossa qualidade de jogo, muito fruto do cansaço dos atletas. Mas, a primeira parte da fase final foi muito bem conseguida da nossa parte. Amealhámos 15 pontos, o que foi logo um bom avanço. Estes últimos três jogos, com o Rio Ave, o Belenenses e hoje, com o Sporting de Braga, não foram os mais conseguidos da nossa equipa, mas aí veio ao cimo a fibra individual, a crença e a determinação destes jogadores. E, no cômputo geral, o Sporting sagra-se campeão nacional merecidamente", frisou em declarações após o apito final





"Nós, treinadores do Sporting, desde muito cedo somos instruídos a olhar muito para a evolução natural dos jogadores e o nosso processo de formação centrado no jogador. Fruto do talento deles, muitos têm o estímulo acima, quer seja um ou dois anos, e nós, dentro do nosso processo e identidade, vamo-los instruindo das nossas dinâmicas coletivas com e sem bola. Portanto, acaba por ser natural este fluxo de jogadores [entre os diferentes escalões]. Formar é mesmo assim. É dotá-los cada vez mais das ferramentas necessárias para, quiçá, nos próximos anos chegaram à nossa equipa principal."

Como se chegou ao título



"Foi essencialmente competência. Da parte dos nossos jovens, da nossa equipa técnica também, com muito trabalho e horas despendidas a analisar os adversários, a ver os vídeos. E, portanto, acabamos por ser uns justos vencedores. Muito por fruto, também, da qualidade e talento individual dos nossos jogadores. Agora, temos mais dois jogos, acaba a época e daqui a cerca de 25 dias já estamos cá novamente a trabalhar para estimular estes jovens e dotá-los de cada vez mais ferramentas para chegarem à nossa equipa A".