Jovem caiu inanimado na bancada e foi socorrido por equipas médicas de Casa Pia e Benfica

A receção do Casa Pia ao Benfica, a contar para o campeonato nacional de juvenis, ficou marcada por momentos de pânico que se viveram nas bancadas e que obrigou à interrupção da partida. Um adolescente caiu inanimado e a sofrer convulsões e os primeiros atos de socorro foram efetuados por elementos do departamento clínico de ambas as equipas. Inicialmente, foram os fisioterapeutas de Casa Pia e Benfica a aproximarem-se: Miguel Lopes, do emblema de Pina Manique, e Fábio, do Benfica. A partida foi logo interrompida.Numa situação muito difícil, com muita aflição entre as pessoas que rodeavam o adolescente, chegaram outros elementos da equipa da casa, que socorreram o jovem, nomeadamente Alexandre Estaca e César Natário, fisioterapeutas da equipa principal do Casa Pia, que também acabaram por auxiliar o jovem. Além disso, foi necessário socorrer outra pessoa que, ao ver aquela situação, também se sentiu mal. Apesar de terem sido logo acionados os meios de emergência, enquanto estes não chegaram - demoraram cerca de 10 minutos -, o jovem recuperou a consciência para alívio geral. De acordo com o que foi possível apurar, este sempre foi saudável e não tinha quaisquer antecedentes de casos similares.Depois de estabilizada, a criança foi transportada para o hospital para fazer uma avaliação do sucedido. Só depois é que a partida foi recomeçada e o árbitro Diogo Martinho acabou por dar mais de 25 minutos de descontos. E foi nesse período que o Casa Pia acabou por fazer o golo da igualdade (1-1), com que terminou a partida.Durante o dia de hoje,procurou, junto do Casa Pia, saber mais informações sobre a evolução do estado de saúde da criança, mas não foi possível qualquer esclarecimento.