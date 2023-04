Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luisinho pré-convocado para o Europeu de sub-17: «Com cinco ou seis anos levava-o comigo para os treinos no Aves» Filho de antigo lateral-esquerdo do Benfica joga no Padroense e é principal 'surpresa' da lista de Filipe Ramos para o estágio na Cidade do Futebol